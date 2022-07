Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L'uno contro uno che crea superiorità numerica da esterno non si trova, Politano è ancora uno dei pochi e prima di cederlo bisognerà fare le giusta valutazioni. Credo che Giuntoli sia bravo a valutare anche questo. Mertens e Koulibaly li terrei sempre a Napoli".