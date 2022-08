Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Credo che Di Lorenzo sia perfetto per portare la fascia da capitano nel Napoli. E’ la persona più indicata per fare il capitano. Difficile iniziare una stagione con il caso portieri che c’è a Napoli, penso che Spalletti riesca a gestire nella maniera migliore una situazione simile".