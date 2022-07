Walter Novellino, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Novellino commenta il momento del Napoli

Cosa pensa del Napoli?

"De Laurentiis vuole tornare a vincere il campionato e quindi non dovrebbe cedere Koulibaly, è troppo importante per la squadra. Mertens potrebbe ancora fare la differenza e invece leggo che potrebbe andar, via questo è un peccato".

