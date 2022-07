Novellino: "Koulibaly? Adl ha fatto di tutto per trattenerlo. Entusiasmo? Torna solo con un calciatore"

Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"E' andato vi Koulibaly ma il Napoli sa come sostituirlo. Non c'erano più le condizioni per tenerlo. De Laurentiis ha fatto di tutto per tenerlo, non sarà facile trovare un valido sostituto. Sono convinto che i nomi che sento saranno validi. Ostigard non mi dispiace ma sta all'allenatore poi metterlo in condizone.

Zerbin e Gaetano? Stanno facendo bene, possono crescere ancora di più dopo l'esperienza in B. Entusiasmo? Con Dybala può tornare, nel 4-2-3-1 è ideale".