Walter Novellino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non sono convinto che Gattuso debba andar via, sta facendo un grande lavoro. A quel punto se vuoi cambiare io punterei su un giovane allenatore e bravo come Inzaghi. Tutte le big sono state penalizzate, Gattuso con la squadra al completo ha dimostrato di cosa è capace".