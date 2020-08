Novellino: "Calo di concentrazione del Napoli dopo la Coppa Italia, l'anno prossimo ecco come Gattuso vorrà cambiare la squadra"

Ultime notizie Napoli – Walter Novellino, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso ha lavorato sulla fase difensiva e sulla concentrazione della squadra, salvo poi un calo dopo la vittoria in Coppa Italia. L’anno prossimo farà una squadra come piace lui. Vorrà prendere meno gol tenendo però la linea più alta. Se ci riesce potrà ottenere grandi risultati. Gattuso è una persona leale. Anche se ha una lite con un calciatore, non gli preclude la possibilità di giocare. Il Napoli è migliorato anche nel possesso palla dalle retrovie e questo gli permette di poter poi verticalizzare”.