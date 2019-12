Novellino: "Al Napoli manca un centrocampista che abbia caratteristiche specifiche: la classifica piange, ma ora serve compattezza"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Gol, ha parlato Walter Novellino:

"Al Napoli serve un centrocampista che sappia fare sia il corto che il lungo. In questo momento c'è difficoltà. Nelle ultime gare c'è un po' di confusione. Il Napoli non riesce più a saltare l'uomo, non riesce a fare più l'uno contro uno. La classifica piange per questo motivo. Affrontare il Parma che è abituato al contropiede e portando molti uomini in avanti ha creato problemi. Ho letto di una specie di ricompattezza del gruppo con alcune parole di De Laurentiis che hanno fatto la differenza. Gattuso? Deve essere bravo lui adesso".