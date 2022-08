Nosotti: "Raspadori può sostenere le visite mediche col Napoli in settimana, aspetta di essere ripagato dal Sassuolo"

Marco Nosotti, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La prossima settimana può essere quella decisiva per Raspadori al Napoli. Le visite mediche potrebbero esserci nei prossimi giorni, ieri tutta la famiglia ha seguito la sua partita amichevole. Lui è uno di grande dedizione per questo lavoro. Il ragazzo si aspetta dal Sassuolo di essere ripagato con la stessa moneta. Giocare per Spalletti intriga molto Raspadori".