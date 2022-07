Marco Nosotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori è un piccoletto ma capace di mettere i difficoltà chiunque. Io penso che Il Napoli possa essere giusta per lui come scelta e il Sassuolo non si opporrà alla volontà del giocatore".