Nosotti: "Basta minimizzare certe offese, mettiamoci sempre nei panni degli altri"

Marco Nosotti di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non si può minimizzare certe offese gravi, sono tutte pericolose. Dobbiamo metterci nei panni degli altro per crescere e capire. Vedremo l'Italia con diversi cambi rispetto la formazione dell'Europeo vinto, ci sono assenze. Agli Europei eravamo tutti uniti, i calciatori avevano realmente voglia di vincere per gli italiani. Il valore aggiunto dell'Italia è che tutti possono fare più ruoli, in avanti e a centrocampo si scambiano di continuo".