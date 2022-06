Calciomercato Napoli - Gli occhi di Gennaro Gattuso in casa Napoli, di nuovo. Non solo per Dries Mertens: l'ex allenatore azzurro, infatti, punta a un altro giocatore che anche ha esaltato nella sua esperienza partenopea: Matteo Politano.

Mercato Napoli, Gattuso punta anche Politano

Lo svela il collega Nicolò Schira, esperto di mercato, attraverso i propri canali social: "Nella lista di Rino Gattuso come possibili acquisti per il suo Valencia ci sono Tièmouè Bakayoko, Sergio Oliveira e Matteo Politano. Colloqui aperti".