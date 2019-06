Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus, si è presentato alla stampa in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non ho mai visto, in trenta anni di carriera, una società così determinata a prendere un allenatore. Mi ha convinto la determinazione di tutta la dirigenza compatta nell'andare verso l'allenatore. Sensazione forte, ho scelto la Juventus per l'atteggiamento di questi dirigenti: determinazione, convinzione e compattezza".