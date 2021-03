Nocerino: "Gattuso è molto preparato e lavora tanto, lo confermerei sempre! Non si trovano semplicemente uomini e allenatori così"

Napoli - Antonio Nocerino è stato intervistato a Calciomercato.it dopo Milan-Napoli e ha parlato di Gattuso: "Rino è molto preparato e lavora tantissimo. Guarda il pelo nell’uovo però bisogna anche guardare la realtà dei fatti. Sta allenando una buona squadra, non ha mai avuto tutta la squadra. Bisogna valutare tutto e alla fine si tirano le somme. Lo confermerei? Sempre. Perchè oltre all’allenatore trovare uomini così nel mondo del calcio non è semplice. Meglio averli, altrimenti li rimpiangi. Ieri non ho tifato, l’ho guardata da allenatore per studiarla bene”.