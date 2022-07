Nigeria, l'ex Ct: "Osimhen sostituto ideale di Lewandowski al Bayern Monaco"

Calciomercato Napoli. Osimhen-Bayern Monaco, la Bild ha sganciato la bomba di mercato parlando di una possibile offerta di oltre 100 milioni da parte dei bavaresi per il centravanti del Napoli.

Osimhen

Osimhen-Bayern Monaco, intervista ex ct Nigeria

Del possibile approdo di Osimhen al Bayern Monaco ne ha parlato anche GernotRohr non solo ex difensore del Bayer Monaco ma pure ex Commissario Tecnico della Nazionale nigeriana. Ecco le sue parole raccolte dal Corriere dello Sport: