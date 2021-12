Nigeria, il presidente federale: "Ho parlato con Osimhen, ha fame e vuole essere capocannoniere della Coppa d'Africa!"

Il presidente della Federcalcio nigeriana Amaju Pinnick ha rivelato che Victor Osimhen vuole essere il capocannoniere della prossima Coppa delle Nazioni Africane. Pinnick è molto fiducioso che il Napoli rilascerà Osimhen alla Federcalcio nigeriana per l'AFCON.

Parlando con i giornalisti mercoledì, Pinnick ha detto:

"Victor sta molto, molto bene. Tutto ciò che ha a che fare con la giurisdizione dei giocatori, è politica. Tutti i giocatori di cui abbiamo bisogno per essere in Nigeria saranno in Nigeria, per grazia di Dio, posso dirlo. Osimhen sta bene, ho avuto un lungo colloquio con lui martedì, poi anche il ministro, tipo qualche minuto, e sta molto, molto bene. E' molto impaziente e ha fame. Vuole essere il capocannoniere della Coppa delle Nazioni, quindi siamo molto eccitati per questo"