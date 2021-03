Nigeria, il CT Rohr: "Ho parlato con con Osimhen, sta bene ed è pronto a tornare in campo! Si fida molto di Gattuso, mi ha detto..."

Gernot Rohr, CT della Nigeria, ha parlato di Victor Osimhen e della sua prima stagione al Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Stagione sfortunata per Victor finora. Ho sentito Victor in queste ore è mi ha detto che sta bene fisicamente e mentalmente. È pronto per rientrare in campo con il Napoli ed anche con la Nazionale. Victor può giocare come attaccante centrale sia nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Sono due sistemi di gioco che usiamo in Nazionale. È un calciatore in pianta stabile nella Nazionale Nigeriana già da 5 anni. Il suo spirito di sacrificio è un esempio per tutti. Il Napoli è una ottima squadra ma è stato sfortunato in questa stagione. Gattuso è un buon allenatore e Victor mi ha detto che si fida molto di lui e di ciò che gli sta insegnando. Credo possa ottenere risultati già in questa stagione”.