Ultime notizie calcio Napoli - Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ importante reagire dal momento che il pareggio con il Sassuolo ha il sapore di una sconfitta. La settimana in cui affronteremo Milan, Juventus e Roma ci dirà che campionato farà da qui alla fine il Napoli”.