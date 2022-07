Nicer, Decarli: "Caro biglietti amichevoli a Dimaro? Non c'entra il Napoli: ecco la verità. Novità tribuna a Carciato" | ESCLUSIVA

Diego Decarli, responsabile comunicazione Nicer, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco le parole di Decarli:

"Torneranno gli autografi per i tifosi, avremo serata con allenatori e calciatori a Folgarida più altre serate in piazza tra musica e Made in Sud. Dal punto di vista tecnico è tutto pronto. E' stato fatto un piccolo omaggio ai tifosi con un grande logo Napoli nella Piazza Madonna della pace. In questo momento c'è un temporale, quindi la temperatura sarà decisamente più bassa.

Gigantografie? Il Napoli da anni le ha tolte per non lasciare trapelare nulla. L'unica gigantografia è quella con le stelle della Champions. La scelta delle amichevoli tengono conto delle esigenze tecniche del mister. Tranne rarissimi casi, non ho mai visto amichevoli tra squadre di serie A in Trentino.

Biglietti? I biglietti non sono del calcio Napoli ma sono dell'organizzazione locale. I biglietti sono l'unica fonte di introito per noi. Leggo polemiche sui prezzi. Tutto quanto avviene in ritiro è gratuito, possono seguire i loro beniamini in modo gratuito sia al campo che in piazza on allenatori e calciatori. Può dar fastidio perchè non tutti sono disposti a pagare. Non è una cosa obbligatoria, ma è l'unica fonte di introiti per la nostra realtà che investe tanto in ritiro. In altri ritiri del Trentino si paga per entrare al campo d'allenamento, noi questo non l'abbiamo voluto.

I numeri delle prenotazioni sono in aumento anche se non saremo a regime ma rispetto allo scorso anno qualcosa in crescita c'è. Non ci sarà più quella piccola tribuna sul prato vicina a quella coperta perchè lì sono iniziati gli scavi per la scuola di Dimaro. E' stata però realizzata altra tribuna più piccola sul lato corto del campo sempre per garantire tifosi. Contratto? I matrimoni si fanno in due, il contratto viene siglato in primavera. Non è facile farlo perchè deve tener conto di clausole, l'esigenza del club e del Trentino"