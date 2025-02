Neres a DAZN: "Gara d'andata importante per me, voglio dare il massimo! Sull'addio di Kvaratskhelia..."

Notizie Napoli calcio - David Neres è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Napoli-Udinese:

"La gara d’andata ha cambiato il mio momento a Napoli? Fu un match molto importante per me, per trovare il feeling con la squadra. Da quel momento ho continuato a migliorare, così come spero di continuare a dare il mio contributo alla squadra”.

L’addio di Kvaratskhelia mi da più responsabilità? Non mi è mai importato quanti minuti giocassi, ho sempre cercato di dare il massimo per la squadra. Ovviamente vorrei, come tutti, giocare sempre dall’inizio ma darò sempre il massimo e farò ciò che mi chiederà l’allenatore”.