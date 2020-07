Nela: "Se Piatek avesse continuato a segnare col Milan avremmo parlato un anno fa di Gattuso come nuovo fenomeno"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sebastiano Nela, ex calciatore di Napoli e Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Per tutte le squadre sarebbe un gran colpo Osimhen, se dicono sia l’erede di Drogba vuol dire che è proprio forte. Però il mio preferito resta Milik perché è il prototipo perfetto del centravanti per me. Ha fisicità, un ottimo piede, si muove bene. Mi piacciono i centravanti ben strutturati come lui. Atalanta-Napoli? Sono le squadre che giocano meglio in questo periodo. Gattuso è un buonissimo allenatore, l’anno scorso fu massacrato e gli fu data la colpa del fatto che il Milan non sia andato in Champions. Gli sono mancati i goal di Piatek nel finale di stagione, altrimenti si sarebbe parlato di Gattuso come nuovo fenomeno. Mi piace molto, è uno che trasmette tanto e subito. Mi fido di un allenatore del genere, si sta meritando tutto ciò che sta facendo”.