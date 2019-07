Nela: "Manolas? Giocatore che mi fa arrabbiare, non si rende conto di quanto è forte"

L'ex giocatore della Roma Sebino Nela è intervenuto su TMW RADIO nel corso della trasmissione Maracanà.

Sui parametri zero. "Per me il colpo a parametro zero è Godin: può giocare due anni a grandissimi livelli. È il miglior acquisto, anche più di Rabiot. Ramsey non mi entusiasma particolarmente. Il difensore sono sicuro che saprà fare molto bene".

Sul Napoli. "Il nuovo Napoli con Di Lorenzo, Manolas e James Rodriguez? Sicuramente è un buon Napoli e più forte dell'anno scorso, ma non so se può riuscire ad avvicinarsi alla Juventus. Manolas è un giocatore che mi ha sempre fatto molto arrabbiare, non si rende conto di quanto è forte. Forse aveva bisogno di cambiare squadra per crescere e migliorare: è forte di testa, è veloce, ha forza. È un giocatore che va stimolato".