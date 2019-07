Ultime notizie mercato Napoli - Nel corso di Canale 21, l'ex giocatore Sebino Nela ha parlato di James Rodriguez e del suo possibile approdo al Napoli:

"Con troppa facilità parliamo di talenti. Non parliamo di talenti, i talenti sono giocatori come Mbappè. James non è un talento, altrimenti non andava via da Madrid e Monaco".