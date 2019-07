Nela: "Icardi ideale per il Napoli, con lui gli azzurri farebbero un bel salto di qualità"

L'ex giocatore Sebino Nela è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione legata a Mauro Icardi: "Mi sembra difficile, conoscendo lo stile Juventus, che i bianconeri vogliano prendere Icardi. L'argentino sarebbe l'ideale per il Napoli: con Icardi i partenopei farebbero un bel salto di qualità. Il gap con la Juventus ci accorcerebbe". Su Zaniolo invece: "La madre e il padre non devono più parlare. Lui dovrebbe rimanere umile, essere il meno possibile al centro dei riflettori e lavorare tanto. Dovrebbe rimanere alla Roma per crescere e maturare".