Nazionale italiana, Mancini fa chiarezza sul suo futuro: "Nessun club mi ha cercato, c'è solo l'Italia"

Ultime notizie calcio - Roberto Mancini, Commissario Tecncio della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa facendo chiarezza sul proprio futuro:

"Nessun club mi ha cercato, abbiamo iniziato questo lavoro due anni fa in un momento difficile e nonostante tutto siamo riusciti a fare bene e vogliamo migliorarlo. Ritorno di Lippi da direttore tecnico? Non ne sapevo nulla, come avete già raccontato voi, ma ha già spiegato tutto il presidente Gravina. Non la ritengo una cosa così importante, non è cambiato niente. L’ho letto dai giornali, il presidente me ne ha poi parlato e la cosa è finita lì. Non avevo bisogno di alcuna rassicurazione o spiegazione”.