Ugolini: "Napoli, per il rinnovo di Mertens siamo ai dettagli. Fiducioso su Zielinski, pessimista su Milik"

Ultime notizie sul calcio Napoli. In casa De Laurentiis si discute da tempo di rinnovi contrattuali: moltissimi calciatori hanno una situazione precaria, prima di tutto Mertens e Callejon, in scadenza a giugno. Per il belga la situazione sembra essersi risolta per il meglio, mentre permangono i dubbi sul futuro di Callejon.

Ugolini su Sky rivela le ultimissime notizie su Mertens, Milik, Zielinski, Hysaj e Maksimovic.

Napoli, ultime notizie Sky sui rinnovi

Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Per Mertens si parla di una accordo ormai raggiunto, siamo ai dettagli. Su Zielinski ho grande fiducia e speranza perché credo che la firma di Dries possa essere da traino. Resto pessimista sul futuro di Milik, ci sarà poi tempo di definire a stretto giro anche Hysaj e Maksimovic. In chiave mercato il rinnovo del belga è stato importante. Se poi dovesse andare via Arek, penso una punta arriverà".