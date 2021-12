Napoli-Spezia, le pagelle di Chiariello: "Anguissa inguardabile e Zielinski impalpabile, ma il peggiore è stato Lozano"

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato così la partita persa dal Napoli in casa contro lo Spezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ospina non è stato perfetto sul gol, poteva fare assolutamente meglio. Mi lascia perplesso per reattività complessa, non ti fa il miracolo. Di Lorenzo e Rrahmani, insieme a Politano, sono gli unici che salvo. Rrahmani ha fatto una serie di interventi davvero importanti. Juan Jesus, al di là dell'autogol, ha fatto una prova modesta, anche nel palleggio, mentre Mario Rui meriterebbe 4 ma gli darò 5 per l'assist a Lozano e per il salvataggio su Manaj. 4.5 per Lobotka ed Anguissa, che è in pessime condizioni fisiche. Oggi è stato inguardabile. Zielinski è stato impalpabile: parte bene ma poi si perde per strada. Il peggiore è stato Lozano: si è mangiato un gol che grida vendetta, doveva sfondare la porta. Mertens è stato assente oggi, anche per lui 4.5. Insufficienza anche per Spalletti".