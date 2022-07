Napoli-Sorare, Bianchini: "Contenti del global sponsor, la partnership ha un enorme potenziale"

Sorare, gioco di fantacalcio basato sulla proprietà di carte digitali identificate come token non fungibili, annuncia una partnership pluriennale con il Napoli.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del Napoli ha dichiarato:

“Siamo molto contenti che Sorare diventi uno dei nostri global sponsor: è un passo avanti nella crescita del club, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cerchiamo sempre nuove opportunità per sfruttare al meglio le nuove tecnologie, per migliorare l’esperienza dei tifosi e aiutare i nostri club a interagire meglio con il pubblico internazionale. Questa partnership ha un enorme potenziale e siamo impazienti di lanciare le prime carte in vista dell’inizio della stagione 2022/23”