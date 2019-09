Sampdoria, Di Francesco in conferenza: "Il Napoli ha qualità importanti e lo ha dimostrato: il gol fallito da Rigoni poteva cambiare il match. Non i migliori azzurri ma lottano con la Juve"

Ultime Napoli - Eusebio Di Francesco in conferenza stampa. Serie A, terza giornata della nuova stagione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico della Sampdoria con la conferenza post partita contro il Napoli. La conferenza in diretta testuale di Eusebio Di Francesco della Sampdoria.

"Dopo che prendi sette gol in due partite, devi rivedere la squadra. Ho fatto alcuni accorgimenti anche altre volte ma non si è visto. La squadra ha avuto, come col Sassuolo, una buona reazione e poteva fare gol dopo averlo subito. Il Napoli ha qualità importanti e lo ha dimostrato. Ho abbassato Rigoni che poi è risalito e questo ha creato equilibrio. Abbiamo reagito, ma sappiamo di aver affrontato un grande club.

Il fatto di poter creare occasioni è positivo, ma lo abbiamo fatto a sprazzi. La Sampdoria non è rimasta a guardare, Rigoni poteva riaprirla. Fare il pareggio avrebbe potuto cambiare la gara, il Napoli poteva subire il colpo. Non ci gira bene.

Gli azzurri hanno qualità importanti e possono risolverla in ogni momento. Noi, però, in contropiede abbiamo sciupato diverse occasioni. In generale, questi 90 minuti sono i più positivi. Quagliarella? Mi sono snaturato un po' io per andare incontro alle esigenze dei miei giocatori. Cerco sempre di fare qualcosa che possa dare identità: avvicinare a Quagliarella qualche giocatore fa si che ne giovi.

Il Napoli di questa sera ha grandi mezzi ma non mi ha impressionato di più delle altre volte. Llorente completa la squadra e può far bene. La prestazione di questa sera non è la migliore, ci ha concesso 4-5 gol. Ma resta con la Juve la più forte del campionato.

Pensavo ad un avvio migliore e sono arrabbiato. So cosa posso dare a questa squadra ma devo fare di più. Cercherò di lavorare ancora di più, ma spero di fare subito qualche punto dalla prossima gara.

Società? Devo tirare il meglio da loro. Se faccio scelte tattiche è perchè voglio facilitare il momento. Io penso al campo, al resto penseranno gli altri".