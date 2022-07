Alvino: "Il Napoli tratta due attaccanti, vuole acquistarli entrambi! Vi svelo il sogno di ADL"

Calciomercato Napoli - Il Napoli è vicino all'acquisto di due calciatori in attacco e non si ferma qui. Carlo Alvino svela a Kiss Kiss Napoli il sogno di Aurelio De Laurentiis per l'attacco.

Napoli: i prossimi acquisti svelati da Alvino

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Invece corrispondono al vero le trattative per Giovanni Simeone e Solbakken. Il Napoli ha intenzione di acquistare entrambi, vedremo se tali affari andranno o meno a buon fine. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche un sogno nel cassetto: si tratta di Giacomo Raspadori. Non sarà naturalmente semplice portarlo nel capoluogo campano, ma si tratta di un calciatore che piace un po' a tutti i casa Napoli".