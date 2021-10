Napoli, l'ex sindaco De Magistris: "Ringrazio tutti, ho vissuto il privilegio di fare il Sindaco nella città più bella del mondo"

Ultimissime - L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha pubblicato un video su Facebook in cui saluta la città partenopea:

"E' l'ultimo saluto in questa scrivania, in questo ufficio, da sindaco di Napoli. Il più longevo dal 1806, per me è stato un grande onore, un grande privilegio, una grande fatica, ma oggi voglio solo ringraziare innanzitutto i napoletani. Non dimenticherò mai sguardi, sofferenze, lacrime, sorrisi di gioia, abbracci, critiche, i bambini, gli eventi internazionali, i concerti, i funerali, i matrimoni, i vicoli, le strade, le piazze, le autorità internazionali, le grandi star, Sophia Loren, le grandi mostre, ma soprattutto il popolo che è stato la mia forza, io dico qualche volta il mio partito, il che non è populismo. Voglio ringraziare tutte le compagne e i compagni di viaggio, assessori, consiglieri comunali, collaboratori di staff, il personale, i dipendenti del Comune, delle Municipalità, della Città Metropolitana, di tutte le aziende del Comune e della Città Metropolitana. Voglio ringraziare i volontari che hanno fatto un lavoro enorme, il mio staff, i miei collaboratori, la mia famiglia che mi ha visto lontano quasi in tutte le giornate in questi 7-8 mesi. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a mio fratello Claudio che per la quarta volta mi ha supportato in questa campagna elettorale senza un finanziamento, senza un partito, senza un apparato, senza una congrega, senza una massomafia, senza nessuna struttura, senza lobby, con lo zainetto. Adesso è venuto il momento di riflettere per come continuare a spendere la vita per il bene comune, per il nostro Paese ma soprattutto per il nostro Mezzogiorno che ha tanto bisogno di persone che fanno politiche ed Istituzioni non per interessi personali, familiari ma esclusivamente per come la Costituzione insegna per il bene della Repubblica. Grazie a tutti, questo è l'ultimo saluto da Palazzo San Giacomo, con emozione ho vissuto il privilegio di fare il Sindaco nella città più bella del mondo, la città in cui sono nato".