Napoli, l'ex prep. Nista svela: "Meret? Non è esuberante ma non soffre la piazza! Mettergli affianco Kepa o Keylor Navas è diverso...""

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex preparatore dei portiere del Napoli Alessandro Nista, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli mi manca da morire, non potete immaginare quanto! È la città più bella del mondo.

Meret? Dobbiamo aspettare il campo, ha le potenzialità per essere un protagonista assoluto. Ho letto qualche volta che non ha avuto la maglia da titolare, ma quando sono stato a Napoli non era la realtà delle cose: siamo sempre partiti con l’idea di puntare su Alex, e di affidargli la maglia da titolare. Però poi ha avuto problematiche fisiche che non gli hanno permesso di avere continuità, ed abbiamo avuto la fortuna di trovare un portiere come Ospina che ha dimostrato la bontà della scelta e le sue qualità da portiere e da leader nello spogliatoio.

Due portieri alla pari o un titolare ed un sostituto? Il campo determina le gerarchie, c’è chi potenzialmente parte in vantaggio e dimostra di essere la scelta giusta, e c’è chi deve far di tutto per capovolgere le gerarchie.

Meret ha un suo tipo di carattere, non è esuberante ma quando non ha avuto problemi ha sempre dato il suo contributo senza soffrire la piazza o altro. Ricordo i suoi primi sei mesi con Ancelotti: la squadra non aveva raccolto grandi consensi, se c’era un giocatore che s’era salvato era stato proprio lui. In un momento complicato ha dimostrato di poter sopportare una piazza forte ed importantissima come quella del Napoli. Mettergli affianco Kepa o Keylor Navas è diverso, ci saranno valutazioni più ampie che però noi non conosciamo”