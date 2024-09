Napoli, l'ex match analyst Beccaccioli: "In azzurro vissuto qualcosa di eccezionale, devo ringraziare Spalletti. Uno scudetto vinto in quella maniera…"

Ultime notizie SSC Napoli - Simone Beccaccioli, collaboratore tecnico dello staff di Daniele De Rossi, è tornato nella Roma dopo circa cinque anni tra Cagliari e Napoli. Ne parla al sito ufficiale del club giallorosso.

Avete condiviso anche anni di settore giovanile nella Roma, entrambi da calciatori, entrambi del 1983.

“Sì, ci conosciamo da poco meno di trent’anni. Con lui e anche con Lele Mancini. Siamo dello stesso anno. Ovviamente, da piccoli giocavamo a due sport diversi... Daniele ha fatto una carriera nel calcio, io un’altra. Ma, come già detto, l’obiettivo di entrambi era di ricongiungersi prima o poi. Ringrazio lui e la Proprietà del Club per questa opportunità. E la mia gratitudine va anche al resto dello staff, un gruppo di lavoro molto affiatato, che ha già vissuto delle esperienze intense insieme, ma mi ha accolto da subito come se fossi uno di loro da sempre. C’è stata fin da subito grande intesa tra di noi, per me è un onore far parte di questo gruppo, guidato da mister De Rossi. Ascolta tutti, ci coinvolge di continuo, tutti lavorano su ogni cosa, in un ambiente ideale, dove è un piacere starci e confrontarsi. Ma, cosa ancora più importante, fa lo stesso con i calciatori. Con l’autorità giusta. Lui si rapporta allo stesso modo con chiunque, senza vedere il nome o la storia del giocatore. Sono davvero contento di essere tornato, sto vivendo un sogno”.