Napoli-Juventus, i pronostici degli ospiti di Canale 21: bianconeri favoriti quasi per tutti, Fedele il più pessimista

Ultime notizie calcio Napoli - Le percentuali di vittoria degli ospiti di Canale 21 nella trasmissione “Il Bello del Calcio”. Per Ivan Zazzaroni e per Romberto Rambaudi 60 % Juventus e 40 % Napoli. Per Marcolin e per Sconcerti 55% Juve e 45% Napoli per la maggiore abitudine dei bianconeri e per una prestanza fisica superiore. 1-1, invece, il pronostico di Ciccio Marolda, che prevede una vittoria del Napoli ai rigori. Enrico Fedele prende una posizione più netta:

“Se la squadra che scende in campo è la stessa di sabato 100 % Juventus. Se cambierà come credo dico 70% Juventus e 30 % Napoli”.