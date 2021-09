Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tre partite delle Nazionali e dopo Champions ed Europa League, solo un genio come la Lega può mettere Napoli-Juve alla terza giornata di sabato dopo 3 partite di Nazionali con i sudamericani che tornano venerdì e poche ore prima di Champions ed Europa League”.