Napoli-Juve, questore Giuliano a CN24: "Cancelli aperti quattro ore prima della gara! Chiesto numero congruo di steward, previste sanzioni in caso di inadempienza"

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La riapertura degli stadi è accompagnata da verifiche ulteriori è questo comporta un compito in più per chi deve fare controlli. Per questo motivo, trattandosi della prima gara di cartello, abbiamo chiesto l'apertura dei cancelli alle 14 e quindi un'ora prima, oltre ad numero congruo di steward. Contro il Benevento, i cancelli erano aperti tre ore prima ma i tifosi si sono presentati un'ora prima dell'evento ed è normale che si creano file. Chiedo dunque collaborazione a tutti i tifosi chiedendo di incamminarsi vero il Maradona con grande anticipo e non all'ultimo momento.

La difficoltà nel reperimento degli steward riguarda un po' tutti e non solo il Napoli. In sede di G.O.S. per ogni veneto sportivo viene formulato un fabbisogno di steward che è commisurato all'evento, ed è normale che il numero sia più alto rispetto alla partita con Benevento. Con un numero di steward inferiore rispetto a quello previsto non dipende dalla società, in tal caso si aprono il numero dei varchi in base alle forze disponibili. Multe? Non devono essere viste come vessatorie ma a tutela della sicurezza specialmente dopo il Covid. La sicurezza è un bene di tutti"