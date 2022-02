Spalletti: "In questa gara ci sono passato, presente e futuro per me. Anguissa ci completa, Koulibaly ha il rispetto di tutti"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Provo le stesse sensazioni provate tutta la settimana. Dentro questa partita ci trovo tutto, il mio passato, il mio presente ed il mio futuro. E' una partita importante perché per arrivarci abbiamo speso molto tempo, l'importanza è data dal tempo speso per arrivare ad un determinato traguardo. Lobotka? Ormai abbiamo questo equilibrio, era difficile cambiare tutto in tre o quattro giorni. Anguissa ci completa, ci dà qualità che troviamo difficilmente nel resto della squadra. Koulibaly ha portato tanto, il nostro chef mi ha garantito che non è un miraggio ma è lui davvero. Ha una saggezza incredibile, si è guadagnato il rispetto di tutti nello spogliatoio per come gioca".