Napoli femminile, Russo: "Sbagliato creare una squadra solo per pagare una multa, le calciatrici meritano il professionismo"

Federica Russo, portiere Napoli femminile:

“Noi calciatrici siamo sulla carta delle dilettanti, lo stipendio è quello che è. Non possiamo ancora purtroppo vivere solo di calcio, non tutte almeno, come succede con i nostri colleghi uomini. Collaborazione tra uomini e donne? E' una scelta che dovrebbero fare le squadre professionistiche, il problema è far capire di investire su di noi, non devono lasciarci a noi stessi. La Juventus ha voluto investire nel progetto femminile e ci hanno creduto, ci deve essere un pensiero di investimento. Se crei una squadra femminile solo per pagare una multa, non ci siamo: questo è quello che devono capire le squadre maschili. Questo Covid non ci voleva, il Mondiale di Francia ha aperto allo sviluppo del calcio femminile, spero non sia un arresto, io ci credo. Da una parte ci meritiamo il professionismo, al 2020 mi fa strano che l'Italia sia ancora ferma sul dilettantismo per quanto riguarda il calcio femminile".