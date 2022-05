Napoli femminile, il presidente: "Collaborazione con ADL? Ci ho provato più volte, non gli interessa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile:

“Dispiace che una tra noi e il Pomigliano andrà in B, ma vediamo l’aspetto positivo, ovvero che una resterà in A. Quest’anno abbiamo sbagliato tantissimo in campagna acquisti, nei ruoli. A dicembre molto meglio, innesti giusti e la squadra si è bilanciata: subiamo pochi gol ma non ne facciamo tanti. La squadra oggi è ben messa in campo da due allenatori giovani e preparati, con un direttore generale che sta facendo i miracoli affinché la squadra resti in Serie A. Voglio dedicare questo finale a questi ragazzi che fanno tutti grandi sacrifici per un compenso non importantissimo. Sabato ci giocheremo una stagione intera, chi tra noi e Pomigliano resterà in Serie A sarà l’unica a non avere il maschile alle spalle. Ben venga il professionismo ma purtroppo noi piccole società non abbiamo avuto nessuna tutela, anche per gli introiti. Nessuno vuole andare in Serie B però la Serie A inizia a diventare gravosa. Giocheremo sabato al Piccolo di Cercola alle 14:30. Nel calcio non era mai successo che due napoletane si affrontassero in un derby. Dispiace che l’anno prossimo non si potrà ripetere. All’andata abbiamo perso ma c’è stato gran fair play. L’obbligo da parte dei club maschili di avere una squadra femminile c’è da tempo, ma riguarda solo il settore giovanile. Infatti tante società di Serie A non hanno il femminile, come Napoli e Atalanta. Collaborazione con De Laurentiis? Avremmo il settore giovanile più forte d’Europa.

Sarebbe una vera cantera con giocatrici importanti da dare alla prima squadra. Ci ho provato più volte con i figli ma a loro probabilmente il femminile non interessa, non piace, saranno troppo impegnati con prima squadra o con il Bari. Poi è una passione, se non ti piace il calcio femminile perché obbligarti a farlo. Sarei l’uomo più felice al mondo nel fare una collaborazione del genere. Anche per la città sarebbe bello. Dato che ogni volta si rinfaccia che De Laurentiis ha salvato il Napoli dal fallimento (ed è vero), va detto che i napoletani hanno pagato dazio per il fallimento. Nel calcio europeo stanno entrando grossi gruppi finanziari, tra poco De Laurentiis si troverà ad essere tra i pochi presidenti senza questi fondi tipo americani, cinesi, arabi. Diventa poco competitivo, anche se sta facendo benissimo. Però noi napoletani non vediamo lo scudetto tra un po’. Chapeau per la Champions, ma tanti giovani non lo hanno mai visto. Ci vorrebbe un Ferlaino come presidente tifoso e un De Laurentiis come presidente amministrativo. L’unione tra i due sarebbe eccezionale. Scudetto? Per me la squadra più forte a livello di organico oggi è l’Inter e credo possa vincere ancora oggi. In panchina il Napoli ha ancora Ghoulam, Malcuit, Petagna. Si stava facendo un miracolo. Invece di vedere i demeriti, andrebbero evidenziati i meriti di Spalletti.

La squadra era costruita per tornare in Champions e ce l’ha fatta. Poi c’è il rammarico per i punti persi con Spezia ed Empoli, ma non abbiamo considerato gli scontri diretti perché il Napoli non ha vinto con Inter, Milan, Roma e Fiorentina nel girone di ritorno. Io vedo di più questi impegni e qui il Napoli ha dimostrato di non essere una grande squadra. Se sei in vantaggio e hai fatto un grande girone d’andata, al Maradona non puoi perdere così tanti punti soprattutto contro le dirette concorrenti. Non vedo colpe in Spalletti, poi tutto è opinabile. Il Napoli ha avuto un gran gioco, però sono emersi dei limiti di alcuni giocatori. Manca un vero fuoriclasse in questa squadra. Tolti Koulibaly e Mertens (che ha 35 anni), non ne vedo. Il Milan invece ha i vari Tonali, Leao, ce ne sono 5-6 che fanno la differenza. Poi c’è Ibrahimovic che a 40 è in panchina e non gioca. È un rammarico per com’è andato lo scudetto ma tornando allo scorso luglio chi avrebbe mai pensato allo scudetto”.