Notizie Calcio - Federica Russo, portiere Carpisa Yamamay Napoli Femminile ex Juventus, è intervenuta ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Non cancello il passato perchè è tutta esperienza, ma sono contentissima di essere a Napoli adesso. Ho delle bellissime sensazioni e abbiamo un grande progetto. Ce la metteremo tutto per fare bene in campionato".