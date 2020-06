Napoli Femminile, Carlino: "Aspettiamo il derby col Napoli, torneremo a fare la preparazione a Castel di Sangro"

Ultime notizie Napoli - In diretta a ‘Marte Sport Live’, in onda su Radio Marte, è intervenuto Lello Carlino, presidente del Napoli Femminile:

”Siamo felicissimi per questa storica promozione. Siamo un gruppo di imprenditori che con passione ad entusiasmo hanno creduto in questo progetto. Ci stiamo già preparando per la Serie A, ci aspettano grandi sfide. Siamo molto attivi sul mercato per rinforzare la squadra. Aspettiamo con curiosità anche la squadra femminile del Napoli per giocare un bel derby in famiglia. Torneremo a fare la preparazione a Castel di Sangro insieme a Napoli”