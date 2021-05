Napoli e Kappa al passo d'addio? Clip da brividi sui social: "Grazie di tutto"

Ultime notizie calcio Napoli - Il marchio Kappa, che ormai da anni accompagna le imprese degli azzurri, ha postato un video in cui ringrazia la SSC Napoli per questa lunga e fruttuosa collaborazione. Le strade, a quanto pare, potrebbero seriamente dividersi e per molti sui social la clip che ora proponiamo è una conferma di voci che circolano comunque da diverso tempo. Di seguito il testo tradotto del post:

"È passato un po' di tempo da quando ci siamo incontrati per la prima volta, ma è come se il tempo non fosse mai trascorso. Quando c'è intesa c'è intesa. Quando vai d'accordo con qualcuno, ti sembra tutto giusto. E l'abbiamo riscoperto subito, lo sapevamo e ora siamo ancora qui e vogliamo ringraziare per tutto questo. Grazie per le paure che abbiamo scampato, per le emozioni che abbiamo vissuto, a coloro che ci sono sempre stati, e grazie a coloro che se ne sono andati ma saranno per sempre con noi. Grazie per i sogni diventati realtà e per ogni prossimo sogno".