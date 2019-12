Napoli e Juventus su Haaland, il calciatore: "In questo momento il mio obiettivo è far bene al Salisburgo"

Ultimissime calcio Napoli - Erling Haaland, attaccante del Salisburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida con il Liverpool. Ecco le sue parole sul suo futuro.

"In questo momento mi concentro solamente sul mio lavoro. Penso a giocare a calcio e a divertirmi. Mi godo questo momento, il mio obiettivo è fare bene col RB Salisburgo. Per me non è affatto difficile".