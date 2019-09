Bucciantini: "Abbonamenti Napoli? Voglio pensare sia una protesta sulle infrastrutture"

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gli abbonamenti spesso hanno una ragione molto emotiva, prendiamo ad esempio la Fiorentina che si è salvata all'ultima giornata ed invece, con l'arrivo di Commisso, si è ritrovata l'empatia giusta, che però va un po' cercata. Come? Ci sono tanti modi, forse bisogna porsi delle domande per trovare la soluzione giusta. Non so se questo sia l'ultimo o il primo lavoro da fare ancora a Napoli, ma mi piace pensare che sia una silenziosa forma di protesta sulle infrastrutture. So che non è facile in questo momento, parlare di strutture sportive in Italia, ma credo che sia un errore trascurarlo, basti pensare a quante persone condividono un evento sportivo e ancora di più, una partita di calcio. Un paese moderno, fiducioso, lancia anche la sfida degli stadi, perché i tifosi sono accomunati da un sentimento positivo e meritano strutture moderne ed adeguate. E' vero che lo stadio, spesso, è diventato lo sfogo di tante insoddisfazioni o frustrazioni, ma è sempre un momento condiviso che non deve essere assolutamente trascurato".