Barcellona, Setien in conferenza: "Risultato buono, ci è costato tanto creare occasioni: il Napoli ha segnato nell'unica azione del primo tempo. Il pareggio con gol va bene per il ritorno" [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Quique Setien in conferenza stampa. Champions League, via agli ottavi di Finale di Champions, la SSC Napoli ospita allo stadio San Paolo il Barcellona di Leo Messi e Quique Setien. L'allenatore del Barcellona dopo il match al San Paolo.

"Un giocatore che gioca largo deve sempre gestire. Molte volte Messi si sovrappone e chi gioca dalla sua parte deve essere molto largo. Nel lavoro offensivo è stato difficile trovare spazi nel primo tempo. Difficile trovare la linea del passaggio, c'erano sempre loro a chiudere. Vidal doveva aiutarci di più in difesa perchè Mario Rui giocava bene".

"Risultato buono, ci è costato tanto creare occasioni da gol. Il Napoli ha fatto gol nell'unica azione del primo tempo. Ci è mancata lucidità per attraversare la difesa che il Napoli ha usato. Poi dopo il pareggio si sono aperti e noi abbiamo potuto fare più male. Hanno fatto una grande partita e non è stato facile. Il pareggio con gol va bene per il ritorno".

"Oggi era una gara difficile: faccio i miei complimenti ma noi dobbiamo avere maggiore lucidità contro chi si chiude bene. E' una questione di pazienza. In casa avremo più opzioni, inoltre è difficile che una squadra riesca a difendersi per così tanto tempo, come oggi, al Camp Nou".

"Dobbiamo avere fiducia, pensiamo positivo: non possiamo lamentarci per i problemi che avremo di formazione. Pique? Vedremo con calma e decideremo. Ansu Fati? Era un'opzione, c'è stato un momento nel quale Griezmann giocava bene e ci aiutava. Forse poteva entrare un po' prima".

"Vidal? Non ho visto bene cosa è successo, ma forse l'arbitro ha esagerato. Ok il giallo per il fallo, ma la seconda è troppo. Ci sono momenti di nervosismo in giocatori che vivono con temperamento la gara e vanno capiti. Perdiamo un calciatore importante, ma cercheremo di sostituirlo al meglio".

"Il risultato è giusto, è vero che bisogna dare valore alla fase difensiva che il Napoli ha avuto ma il Barcellona ha controllato tutta la partita. Potevamo giocare meglio, le opportunità alla fine arrivano sempre. Risultato giusto".

"Abbiamo giocato partite molto complicate a Bilbao o contro l'Eibar o il Getafe. La squadra, quando giochi una fase eliminatoria, ha un'attenzione in più, è normale. Dopo aver subito il gol, il gruppo ha avuto una buona reazione e teneva il pallino del gioco. Abbiamo concesso 2-3 azioni in 90 minuti, le altre volte abbiamo recuperato il pallone subito. Speriamo di fare meglio nel ritorno".

"Griezmann? Doveva aiutare la difesa come altri, la volontà è che i due esterni entrassero nel campo di più, ma non ci sono sempre riusciti. Anche la posizione di Messi era quella per cercare di tenere la difesa loro bassa".