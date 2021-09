Nando Orsi: "Napoli da Scudetto? In questo campionato possono giocarsela tutti. Ospina ce la farà ad esserci con la Juve"

Ultime notizie calcio Napoli - Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo campionato ce ne può essere per tutti, nel momento in cui vendi calciatori come Ronaldo, Donnarumma, Calhanoglu, Lukaku ed Hakimi ti indebolisci in maniera inevitabile. Il Napoli ha tenuto tutti e questo è molto importante. Ospina ce la farà a giocare, se giochi da portiere vuol dire che sei speciale e quindi ce la farà. Mi dispiace moltissimo per Meret, è davvero sfortunato".