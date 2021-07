Nainggolan: "Mertens? Non ha avuto una stagione semplice a Napoli. Non voglio dire che è in calo, ma è chiaro che fa più fatica"

Napoli - Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta.

Stasera c’è Italia-Belgio, in un certo senso la sua partita. Com’è il suo rapporto con l’Europeo?

«Sono sincero, non mi sono incollato davanti alla tv, ma qualcosa ho visto. Il Belgio, naturalmente, ma anche le partite dell’Italia. Sfida aperta. Entrambe hanno le stesse possibilità di spuntarla. Il Belgio è a un bivio importante. Molti giocatori sono avanti con gli anni, è un ciclo che sta finendo; non resta molto tempo per vincere qualcosa di importante con la Nazionale. Nel nostro Paese in tanti si aspettano qualcosa di buono. Ma l’Italia è cresciuta parecchio. Non è catenacciara, prova sempre a impostare, ha un gioco propositivo, e ha qualità»