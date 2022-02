Nainggolan: "In passato al Napoli? Lasciare Cagliari non mi conveniva a livello economico!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Spalletti cos’ha di magico? Capisce il calcio, vuole proporlo e con lui ho disputato la mia miglior stagione dal punto di vista dei numeri, 14 gol in un ruolo diverso da quello che svolgevo.

In passato al Napoli? Ne parlai prima di andare alla Roma, a livello di piazza è sempre stata importante ma economicamente lasciando Cagliari per andare a Napoli non sarebbe stato molto conveniente per la mia famiglia.

In debito con Spalletti e l’Inter? Sarò sempre grato al mister per quello che ha fatto alla mia carriera, nei momenti bui c’è sempre stato. Quando andai a Milano avevo grandi aspettative, ma mi sentivo figlio di Roma e mi sentivo amato. Avevo rifiutato il Chelsea, l’unico a farmi cambiare idea fu Spalletti: forse però non ero pronto mentalmente, il primo anno giocai tanto e feci bene“