Mundo Deportivo, Cubero a CN24: "Napoli e Barcellona? Qualificazione alla pari! Persi 80mln al mese col coronavirus, i candidati alla presidenza cercano di destabilizzare l'ambiente blaugrana"

La giornalista del Mundo Deportivo Cristina Cubero è intervenuto in diretta durante 'Calcio Napoli 24 Live':

“La situazione attuale del Barcellona? È uno dei club che paga maggiormente i calciatori in tutto il mondo, la crisi legata al coronavirus ha colpito molto il club che ogni mese ha perso attorno agli ottanta milioni di euro tra merchandising e botteghino: non possiamo parlare di crisi economica, però, perchè è il club più ricco al mondo. Faranno un mercato diverso: dopo lo scambio Arthur-Pjanic proveranno a chiudere per Lautaro Martinez nel mese di agosto.

La situazione Messi? Rumor non veri: l’anno prossimo ci saranno le elezioni per il nuovo presidente, ci sono tre candidati che in questo momento stanno facendo di tutto per destabilizzare la società pur di avvicinarsi ai soci per le elezioni. Il contratto di Messi scade nel 2021, deciderà lui se continuare o meno: gli è stato offerto un rinnovo triennale, ma Messi preferisce sapere anno dopo anno i programmi societari. Leo gioca solo ai massimi livelli, e tante volte ha voluto specificare di voler chiudere la carriera a Barcellona.

Barcellona-Napoli? Gli spagnoli stanno vincendo soffrendo e hanno pareggiato qualche partita di troppo, alcuni calciatori sono in calo e si notano dei problemi strutturali: anche dopo il Celta Vigo c’è stato un problema nello spogliatoio tra i calciatori e Setien, la situazione non è buonissima. Può cambiare tutto da qui alla Champions, alla fine parliamo di calciatori come Messi, Suarez e Griezmann di livello altissimo.

Gattuso ha fatto un lavoro strepitoso da quando è arrivato a Napoli, per me è un campione dal punto di vista morale: è riuscito a ricompattare il gruppo riuscendo a vincere anche la Coppa Italia. Se oggi dovessi fare un pronostico per la partita, il Napoli si qualificherebbe al 50% e lo dico dopo aver seguito per tanti anni il Barcellona.

Fabian? I talenti spagnoli devono giocare nella Lega, ma se il Napoli l’ha preso è perchè ci sono squadre attente che giocano alla spagnola in altri paesi. Qui in Spagna è stimato molto anche Callejon, non so se però potrà rinnovare con il Napoli nel caso proseguisse l’avventura in Champions”