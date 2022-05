Multiproprietà, Luigi De Laurentiis: "Non ci permettono di andare in A col Bari. Prestiti dal Napoli? Lavoriamo"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, nel corso di una diretta Instagram della pagina Fortune_italia ha parlato del rapporto col Napoli e della comproprietà:

“La B è un primo passo fondamentale. Serie B? Affascinante, ci sono dei giovani che sono subito di grande interesse per i club di A. È una bellissima vetrina, un po' come la Formula 1 e 2, stessa cosa per il calcio italiano. Prestiti dal Napoli? Se ci sono dei calciatori interessanti che sono nell'altra squadra, uno li valuta. Il gruppo è lo stesso, si possono trovare dei benefici. Magari abbiamo da valorizzare un giovane e capiremo".