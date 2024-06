Mpasinkatu: "Anguissa? L’effetto Conte lo caricherà! Un giocatore con Conte ha avuto le sue migliori stagioni"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Victor Osimhen secondo me finirà in Premier League, non credo finirà in Arabia Saudita dove potrebbero offrirgli molti soldi: dipende anche dalla sponda Paris Saint-Germain, sebbene lì vogliano Kvaratskhelia. Nei prossimi giorni potremmo avere indicazioni, per me alla fine si trasferirà in Premier League. Anguissa? L’effetto Conte lo caricherà. Lukaku con Conte ha avuto le sue migliori stagioni”